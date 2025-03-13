Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которо...В Уголовный кодек...
  • влад врона
    " до 2-й мировой Германия и Россия были исключены из этой организации." - 😷 - ООН была организована в 1945 годуАмериканские СМИ:...
  • Владимир Сабакарь
    😂«Иван, ты шо, оби...

Россия, США и СВО: глобальные перемены в неоконченной партии

Россия, США и СВО: глобальные перемены в неоконченной партии

Радикальные изменения в американской риторике порой сбивают с толку больше, чем реки шампанского в Государственной Думе по случаю первого избрания Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Россия, США и СВО: глобальные перемены в неоконченной партии =================================== ПЕРЕМИРИЕ... нужно не Украине, А Сионистам США!!!.... напряженность на Тайване, текущая война на ,Б.В. (Израиль- Иран)... и горячая ВОЙНА на Украине... вычерпала все финансовые и материальные ресурсы сионистов США!!!... и ИМ, &quot;кровь из носу нужна передышка... Что бы договориться с Тайванем и &quot;замириться&quot; на Б.В. с Газой и Ираном!!!... И только в ЭТОМ случаи... У НИХ остаётся ШАНС... &quot;сохранить лицо&quot; в войне с РОССИЕЙ... и заключить какой то &quot;договор по Трампу&quot;.
Ответить
15 час.
наверх