В Белом доме заявили, что Уиткофф еще в Москве и передает информацию США

Спецпосланник главы США Стивен Уиткофф еще находится в Москве и продолжает информировать США о переговорах с российскими властями, сообщил помощник президента Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.
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