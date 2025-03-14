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В Белом доме заявили, что Уиткофф еще в Москве и передает информацию США

В Белом доме заявили, что Уиткофф еще в Москве и передает информацию США

Спецпосланник главы США Стивен Уиткофф еще находится в Москве и продолжает информировать США о переговорах с российскими властями, сообщил помощник президента Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

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