Явка на выборах в Государственную думу превысила 50%

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва в России превысила 50%. Информация следует из данных, представленных на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
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