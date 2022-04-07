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Очаг условного пожара ликвидировали рядом с топливохранилищами военнослужащие Восточного военного округа в Амурской области на БАМе

Очаг условного пожара ликвидировали рядом с топливохранилищами военнослужащие Восточного военного округа в Амурской области на БАМе

По замыслу учения, возгорание произошло в районе склада для хранения горюче-смазочных материалов. С поступлением сигнала от дежурных смен, военнослужащие выполнили нормативы по прибытию дежурных расчётов и команд к месту условного возгорания.

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