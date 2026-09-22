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Трамп назвал дату заключения сделки с Ираном

Трамп назвал дату заключения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он высказался о Гренландии, войне с Ираном, а также конфликте России и Украины.

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