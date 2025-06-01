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Парламентская газета

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На сайте парламента Ямала заработал раздел «Законы — детям»

На сайте парламента Ямала заработал раздел «Законы — детям»

В День защиты детей на сайте Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа заработал тематический раздел, где доступным и понятным языком объясняется, как функционирует региональный парламент и создаются законы.

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