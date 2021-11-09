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Электричество от Лукашенко Украине: очередной припадок многовекторности или спасение братского народа?

Электричество от Лукашенко Украине: очередной припадок многовекторности или спасение братского народа?

Как сообщило министерство энергетики Белоруссии, эта республика начала постоянные поставки электроэнергии Украине, загибающейся в тисках энергетического кризиса, который режим президента Владимира Зеленского в силу своей тупости и некомпетентности преодолеть не может Зато эти, как их нередко называют в Украине, зелебобики уже научились двум главным умениям украинской политики – хождению между капельками дождя, чтобы не намокнуть, и унизительному попрошайничеству, которое тоже часто приносит свои дивиденды.

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Владимир Моргунов
КРЫМ, ЛУКА, ПРИЗНАЛ ВРЕМЕННО, ПОКА БАБЛА ОТ НАС НЕ ПОЛУЧИТ, А ДАЛЬШЕ-КАК БЕЛОРУССКИЙ НАРОД СКАЖЕ....
вага карлито
Мне кажется что такое поведение Луки не делает чести нашему гаранту! Что то похоже на то что кто то в лес а кто то по дрова или про табачок врозь!
Иван
Гарирант тут НЕ при чём. Во всм виноват Чубайс!
Иван
Иван
Иван
Dzofrei Mironte
Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести «адские санкции» против президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционное нашествие на границах Польши и Литвы.
Адольф Пешков
Какую несусветную дурь пишет автор !! Вывернул наизнанку всю свою некомпетентность и явную ненависть к Белоруси. Интересно знать мнение автора: почему Путин так настырно пытается пустить Северный поток - 2?? Что там в Европе, его родственники? Там же враги живут все до единого. Ну скажи, разверни свою мощь против сертификации этого сооружения. Не хватает ума? Так послушай: у России есть газ и нефть, на чём и живут все олигархи страны. Вот они и пихают их во все дырки запада, в том числе и на Украину реверсом через Германию. У Лукашенко нет газа и нефти, но есть АЭС. Он и продаёт электроэнергию, пополняя бюджет. Ты же хотел, чтобы "Батько" действовал по принципу: "выколю себе глаз пусть у тёщи будет кривой зять"? Путин так не делает, и ты его не осуждаешь почему то.
Вадим Зайцев
Ты не дальний родственник другого Адольфа? Придурок, Сп-2 нужен чтобы больше не качать через Польшу и Украину.
Серж Прологов
Занятно... А откуда у Блядоруси 3500 ЛИШНИХ(!) МЕГАватт/часов электроэнергии? ГЭС (масштаба Днепровский или Шушенской, чтобы вырабатывать МИЛЛИАРДЫ киловатт/часов электроэнергии) у нее нет ни одной. АЭС - одна построеная в кредит Россией. Остаются ТЭС НА РОССИЙСКОМ ТОПЛИВЕ!!!
Teodor
Помощь Украине это помощь нацикам в борьбе с Россией! Вот это сблизились!!! Это это путь к единому Государству? Государству с кем? С холуйским подлым режимом на двух табуретках?
Олег Анатольевич
https://ria.ru/20211109/elektrichestvo-1758155639.html Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, пишет СМИ "Экономическая правда": Белоруссия прекратит продавать электроэнергию Украине с 9 ноября КТО ЖЕ ВРЁТ? Владимир Скачко,автор,нагнетает обстановку?

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