Как сообщило министерство энергетики Белоруссии, эта республика начала постоянные поставки электроэнергии Украине, загибающейся в тисках энергетического кризиса, который режим президента Владимира Зеленского в силу своей тупости и некомпетентности преодолеть не может Зато эти, как их нередко называют в Украине, зелебобики уже научились двум главным умениям украинской политики – хождению между капельками дождя, чтобы не намокнуть, и унизительному попрошайничеству, которое тоже часто приносит свои дивиденды.