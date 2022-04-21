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Десятки алматинцев обвинили двух блогеров в мошенничестве из-за дорогих курсов (видео)

Десятки алматинцев обвинили двух блогеров в мошенничестве из-за дорогих курсов (видео)

Алматинцы обвинили двух известных блогеров в мошенничестве. Люди приобрели обучающие курсы за полмиллиона тенге, но доучиться им, по их словам, не дали.

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