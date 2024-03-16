Сегодня, 16 марта 2024 года, исполняется год, как погиб в зоне специальной военной операции Выборнов Вячеслав Николаевич.
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Сегодня, 16 марта 2024 года, исполняется год, как погиб в зоне специальной военной операции Выборнов Вячеслав Николаевич.