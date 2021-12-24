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489-ю ракетку мира временно отстранили за употребление кокаина

489-я ракетка мира Алехандро Гомес временно отстранен из-за положительной допинг-пробы. В образце мочи, взятом у него в октябре на «Челленджере» в Боготе, обнаружили метаболиты кокаина – вещество категории S6 запрещенного списка WADA (стимулятор).

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