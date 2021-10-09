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Жителям «Изумрудного» ЖК во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут

Жителям «Изумрудного» ЖК во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут

Такое заявление сделал глава столицы Дальнего Востока Константин Шестаков. Вопрос транспортной доступности ЖК был поднят в самом начале встречи, так как сейчас люди до ближайшей остановки общественного транспорта идут пешком около километра.

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