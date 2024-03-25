APnews: Безучастность Трампа к предвыборной кампании связана с нехваткой средств

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп демонстрирует безучастность к собственной предвыборной кампании в связи с нехваткой финансирования, когда уделяет основную часть своего внимание работе над собором средств и игре в гольф, которой он занимается в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной на территории Флориде.