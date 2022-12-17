Скейтбордист Мартинеc о возможной смене спортивного гражданства: «Моя семья происходит из России. Чувствую правильным представлять эту страну»

Российский скейтбордист Ивон Мартинеc рассказал, что не планирует менять сборную. Мартинес родился в США, его мама – в Ленинградской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх