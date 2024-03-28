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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Можно ли сесть в тюрьму за сдачу жилья террористам: Адвокат дал однозначный ответ

Можно ли сесть в тюрьму за сдачу жилья террористам: Адвокат дал однозначный ответ

Адвокат Семенов объяснил, можно ли сесть в тюрьму за сдачу жилья террористам. По словам юриста, все упускают из вида одно важное обстоятельство.

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Комментарии
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Румина Мавлеева
Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их все                                                 Но и надо тех кто выдал им паспорт. Кто не проверяет. чем они занимаются  в стране.Они тоже виноваты..
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7 час.
Людмила Свириденко
Да, ладно, не знали они. Наверняка, террористы хвалились, какие они будут богатые и счастливые. Подумаешь, русских пострелять! Знали и радовались, тому, что произойдёт.
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6 час.
николай ткаченко
Вот сдаю жилье, но не знаю, что у них на уме. Может тоже шайтаны в овечьей шкуре. Участковый в курсе.
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2 час.

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