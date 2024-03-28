Можно ли сесть в тюрьму за сдачу жилья террористам: Адвокат дал однозначный ответ

Румина Мавлеева

Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их все Но и надо тех кто выдал им паспорт. Кто не проверяет. чем они занимаются в стране.Они тоже виноваты..