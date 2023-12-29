Росавиация одобрила изменения в планере российского SJ-100

Фото: Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина Специалисты ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации завершили работы по получению одобрения Росавиации на обновленный каркас планера самолета SJ-100.
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