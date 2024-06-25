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Нинди сүзләр әйткән кешегә фәкыйрьлек килмәс?

Нинди сүзләр әйткән кешегә фәкыйрьлек килмәс?

Тимергали хәзрәт Юлдашев телеграм-каналында фәкыйрьлек килмәсен өчен киңәшләрен бирә. «Расүлебез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтергә кушкан әлеге зикер сүзләренә игътибар бирик әле: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Укылышы: «Ләә хәүлә вә ләә куввәтә илләә билләәһил-галиййил-гаҙыыйм» («з» хәрефе сакау итеп укыла – ред.

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