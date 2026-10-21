Для многих женщин поход в храм оборачивается переживаниями из‑за внешнего вида: можно ли в джинсах, обязательно ли покрывать голову, что делать, если нет юбки? В Русской Православной Церкви сохраняют каноны, но учитывают реалии современного мира.
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