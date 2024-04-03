Reuters: США ради помощи Украине снимут запрет на экспорт СПГ

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, Вашингтон может снять наложенный Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в конгрессе.
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