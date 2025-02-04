Елена Ваенга заявила о мечте спеть для полицейских во время концерта в Костроме

Елена Ваенга разоткровенничалась во время концерта в Костроме 3 февраля, узнал KOSTROMA.TODAY. Еще в самом начале выступления она заявила, что самые почитаемые для нее профессии — это врачи, учителя и полицейские.
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