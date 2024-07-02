Актриса Пересильд призналась, что боялась умереть при стыковке с МКС

Актриса Юлия Пересильд призналась, что во время съемок фильма «Вызов» испытала страх смерти, когда их корабль не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией из-за отказа автоматики.
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