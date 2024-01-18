Завершена реконструкция мастерских Большого театра России

Еще по одному федеральному знаковому объекту завершены работы на территории центра города — в Петровском переулке выполнена реконструкция основного производственного корпуса со стилобатом мастерских Большого театра России и здания бывшей котельной под размещение цеха по ремонту музыкальных инструментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии