Завершена реконструкция мастерских Большого театра России

Еще по одному федеральному знаковому объекту завершены работы на территории центра города — в Петровском переулке выполнена реконструкция основного производственного корпуса со стилобатом мастерских Большого театра России и здания бывшей котельной под размещение цеха по ремонту музыкальных инструментов.