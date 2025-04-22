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Нефтяники просят налоговых льгот для «трудной» нефти

Нефтяники просят налоговых льгот для «трудной» нефти

Ассоциация «АссоНефть» направила свои предложения по мерам поддержки независимых нефтегазовых компаний (ННК), которые включают в себя 16 пунктов, в рабочую межведомственную группу при Минэнерго (документ в распоряжении «Известий»).

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