В Ростовской области бесследно исчез 33-летний мужчина

Житель Таганрога четыре дня назад ушел из дома по своим делам, но родным ничего не объяснил.В городе Таганрог разыскивают 33-летнего местного жителя Дмитрия Сафошина, который 18 октября ушел из дома по своим делам, но никому не сказал куда направляется.