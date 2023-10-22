В Ростовской области бесследно исчез 33-летний мужчина

Житель Таганрога четыре дня назад ушел из дома по своим делам, но родным ничего не объяснил.В городе Таганрог разыскивают 33-летнего местного жителя Дмитрия Сафошина, который 18 октября ушел из дома по своим делам, но никому не сказал куда направляется.
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