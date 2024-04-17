В Минэкологии Башкирии напомнили охотникам о действующей системе штрафов за незаконную добычу зверей

В Башкирии установлены строгие меры наказания за незаконную охоту. По информации, предоставленной Министерством экологии республики, штрафы и сроки наказания зависят от множества факторов, включая место совершения преступления, способ добычи животных, а также объем нанесенного ущерба и вид добытого животного.
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