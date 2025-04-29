Таиланд депортирует гражданина РФ Вербу, находившегося в международном розыске

Таиланд депортирует гражданина России Александра Вербу, находившегося в международном розыске по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы в целях получения имущества в особо крупном размере.
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