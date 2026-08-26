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Италия передаст Украине ракеты Aster 30 и компоненты SAMP/T

Италия передаст Украине ракеты Aster 30 и компоненты SAMP/T

Передать Украине ракеты-перехватчики Aster 30 из собственных военных запасов, радар Kronos и произведенные в стране компоненты для систем ПВО SAMP/T, планирует Италия, об этом 26 августа пишет La Repubblica.

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