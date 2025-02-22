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Макрон заявил, что призовет президента США не быть слабым с Путиным

Макрон заявил, что призовет президента США не быть слабым с Путиным

Президент Франции считает, что Франция ответственна за мир в Европе. Фото: Фото: служба распространения визуальной информации Министерства обороны США / dvidshub.

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Комментарии
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Лев Добрый
Трубочист Макрон себя считает очень сильным? 😱😜👈👍
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