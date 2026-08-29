Водитель из-за несоблюдения интервала спровоцировал массовое ДТП в Калининграде

В Калининграде произошло серьезное ДТП на улице Александра Невского, в котором столкнулись пять автомобилей, сообщает Telegram-канал Amber Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-депутат Госду...
- Euronews: ЕС наме...
- Экс-россиянка Ежо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым