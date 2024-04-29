Пасхальная коллекция ресторана "Ферма Бенуа"

Шеф-кондитер ресторана ”Ферма Бенуа” Елена Лапина подготовила для праздничного стола целую пасхальную коллекцию: панеттоне и безглютеновые куличи, творожную пасху и нарядные эклеры, сладкие десерты в форме пасхальных яиц и зайцев.
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