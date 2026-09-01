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Царьград

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Что грозит душе при кремации тела? Священник ответил на главный страх верующих

Что грозит душе при кремации тела? Священник ответил на главный страх верующих

Священник развеял распространённые мифы о том, что грозит душе человека после кремации.Вопрос о том, "сгорит" ли вместе с телом надежда на спасение, десятилетиями вызывает жаркие споры среди верующих.

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