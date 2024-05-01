Петербургский парламент будет награждать лучшие профессиональные династии города

В ближайшее время рассмотрят проект об учреждении ежегодной премии Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил о подготовке проекта о ежегодном награждении лучших профессиональных династий города.
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