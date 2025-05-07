Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Паяльник в жопу для облегчения словесно го поноса и к стенке.Сразу две машины ...
  • Юрий Юрченко
    Америкосов ещё никого, кроме безоружных индейцев, не победили. Очередное трерло и мерзавец на троне...Трамп объявил 8 м...
  • Людмила Харькова
    Куда бы ни ударили, главное что по Киеву! Давно пора его потрепать как следует чтобы эти бандеровские суки притухли и...Шесть целей в Кие...

Жителям России рассказали о повышении пенсий в следующем году

Жителям России рассказали о повышении пенсий в следующем году

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, пенсии в 2026 году будут индексироваться дважды.В следующем году страховые пенсии жителей России могут вырасти выше уровня инфляции после двух индексаций, которые запланированы на 1 февраля и 1 апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх