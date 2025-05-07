Жителям России рассказали о повышении пенсий в следующем году

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, пенсии в 2026 году будут индексироваться дважды.В следующем году страховые пенсии жителей России могут вырасти выше уровня инфляции после двух индексаций, которые запланированы на 1 февраля и 1 апреля.
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