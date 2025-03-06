Центробанк допустил ввод ограничений на количество банковских карт у населения

Центробанк для борьбы с дропперством обсуждает возможность ограничения количества банковских карт на одного человека, рассказала на совещании у президента Владимира Путина председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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