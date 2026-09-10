Руденко: РФ и Китай ведут консультации по введению полного безвизового режима

Россия и Китай ведут консультации по введению полного безвизового режима. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет ТАСС.
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