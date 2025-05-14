«Чудовище Франкенштейна» от Nvidia: компания «перезапустит» GeForce RTX 5090D, но она получит всего 24 ГБ памяти и 14 080 ядер CUDA вместо 21 760

GeForce RTX 5090D, созданная специально для китайского рынка, оказалась ничуть не хуже GeForce RTX 5090 для глобального рынка: в играх производительность обеих версий была одинаковой и даже больше — GeForce RTX 5090D смогла установить много мировых рекордов.
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