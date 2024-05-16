Лояльные к России граждане подвергаются в Европе нападениям и запугиванию. Об этом РИА «Новости» заявил член «Всемирной антиимпериалистической платформы» (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, прибывший в Луганск.
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