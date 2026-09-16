Удар молнии лишил газа 4600 человек в Воронежской области

Когда людям вернут газ? Рассказываем по порядку.Вечером 15 сентября на пульт дежурного Главного управления МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о возгорании на газораспределительной подстанции, расположенной на 437-м километре трассы Р-298.
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