Удар молнии лишил газа 4600 человек в Воронежской области

Когда людям вернут газ? Рассказываем по порядку.Вечером 15 сентября на пульт дежурного Главного управления МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о возгорании на газораспределительной подстанции, расположенной на 437-м километре трассы Р-298.