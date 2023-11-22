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Военное обозрение

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Пхеньян подтвердил вывод на орбиту первого в истории КНДР разведывательного спутника «Манригён-1»

Пхеньян подтвердил вывод на орбиту первого в истории КНДР разведывательного спутника «Манригён-1»

Северная Корея с третьей попытки все же сумела вывести на орбиту разведывательный спутник. Произведенный во вторник, 21 ноября 2023 года запуск ракеты оказался удачным.

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