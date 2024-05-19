Русские военные отразили массовую воздушную атаку ВСУ

Ракеты и беспилотники были уничтожены силами ПВО над несколькими регионами РоссииОперативно-тактические ракеты производства США и десятки беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в ночь на 19 мая над территорией России.
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