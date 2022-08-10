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«Айлендерс» предложили Кадри контракт на 7 лет с зарплатой 7 млн долларов за сезон (Фрэнк Серавалли)

«Айлендерс» предложили Назему Кадри контракт на 7 лет с зарплатой 7 млн долларов.  Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

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