Войска "Север" разработали моноколесо "Анютка" для эвакуации раненых

Командир взвода 11-го армейского корпуса, известный как Леон, сообщил, что в войсках "Север" разработали моноколесо "Анютка".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ирина Роднина дал...
- Ирина Роднина дал...
- Ирина Роднина дал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым