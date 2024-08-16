Бари Алибасов заявил, что пресса мечтает его похоронить

Появились слухи о том, что у продюсера Бари Алибасова серьезные проблемы со здоровьем. В интернете появилась информация о потенциальных проблемах со здоровьем основателя группы «На-На» Бари Алибасова, которому, якобы, грозит повторный инсульт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии