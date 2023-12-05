«Зенит» может купить сербского нападающего Миятовича

18-летний Йован Миятович из «Црвены Звезды» попал в сферу интересов «Зенита». Mozzart Sport сообщает, что чемпион России имеет приоритетное право на покупку Миятовича и может воспользоваться им, заплатив за форварда 5 миллионов евро.
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