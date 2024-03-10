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Дана Уайт: «О’Мэлли – величайшая звезда в истории легчайшего веса»

«Шон О’Мэлли – величайшая звезда в истории легчайшего веса», – заявил президент UFC Дана Уайт. О’Мэлли победил Марлона Веру в главном бою UFC 299 и защитил титул чемпиона легчайшего веса.

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