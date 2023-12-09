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Новогоднее оформление площади Ленина в Чите обошлось в 4 млн рублей

Новогоднее оформление площади Ленина в Чите обошлось в 4 млн рублей

Оформление главной площади Ленина в Чите к Новому году стоило 3 миллиона 964 тысячи рублей.ChitaMedia со ссылкой на администрацию города сообщила, что всего на предстоящий праздник потратили 12 миллионов 644 тысячи рублей.

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