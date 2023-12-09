Новогоднее оформление площади Ленина в Чите обошлось в 4 млн рублей

Оформление главной площади Ленина в Чите к Новому году стоило 3 миллиона 964 тысячи рублей.ChitaMedia со ссылкой на администрацию города сообщила, что всего на предстоящий праздник потратили 12 миллионов 644 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии