Киев приостановил процесс внесения компаний в перечень «спонсоров войны»

Процесс внесения компаний в перечень «международных спонсоров войны» приостановлен на Украине. Об этом сообщил новый глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии