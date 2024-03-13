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Путин рассказал, какой хотел бы видеть Россию будущего

Путин рассказал, какой хотел бы видеть Россию будущего

Российский президент Владимир Путин рассказал, что надеется, что в будущем Россия будет иметь технологичную экономику, которая будет основана на научных и технологических достижениях в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также будет самодостаточной в сфере безопасности и обороны.

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