Удар молнии убил сразу 14 участников молитвы

Во время молитвы в лагере беженцев в Уганде от удара молнии погибли 14 человек, сообщает полиция. Фото: AP В субботу во время молебна в лагере беженцев в Уганде от удара молнии погибли 14 человек, сообщили власти восточноафриканской страны.