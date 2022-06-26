Володин перечислил законы, вступающие в силу в июле

Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства. фото: t.me/duma_gov_ru С 1 июля в России сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, а также вступят в силу ещё ряд законов.
Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства. фото: t.me/duma_gov_ru С 1 июля в России сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, а также вступят в силу ещё ряд законов.
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