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Володин перечислил законы, вступающие в силу в июле

Володин перечислил законы, вступающие в силу в июле

Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства. фото: t.me/duma_gov_ru С 1 июля в России сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, а также вступят в силу ещё ряд законов.

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