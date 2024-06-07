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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Валерий Кривошеев
    Шедевр что-то с чем-то, как всегда у авторки! Статья начинается - "покажет нам самую неприглядную картину мужской без...В 51 год муж «при...
  • ММ
    Допустим, жила семья: мама, папа, дети. Вдруг отец узнает, что он не родной. И что? Иногда это заканчивается убийства...В 51 год муж «при...
  • Сергей Лепехов
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В 51 год муж «принес в подоле» пятого ребенка. Правда ли, что мужская измена не имеет последствий?

В 51 год муж «принес в подоле» пятого ребенка. Правда ли, что мужская измена не имеет последствий?

Частенько у нас тут всплывает тема теста ДНК. Мол, надо сделать его обязательным и публичным, потому что 30 % (40%, 100%) детей рождены не от отцов, а от приезжих молодцов.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Парашница Морена снова ставит всё с ног на голову: гулящие на стороне мужчины у неё плохие, а вот такие же бабы - вроде как и нет...
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4 час.
М
ММ
Допустим, жила семья: мама, папа, дети. Вдруг отец узнает, что он не родной. И что? Иногда это заканчивается убийствами...
Ответить
4 час.
Валерий Кривошеев
Шедевр что-то с чем-то, как всегда у авторки! Статья начинается - &quot;покажет нам самую неприглядную картину мужской безнравственности&quot;. Сразу возникает вопрос, а что безнравственность имеет пол? Это пишет не шовинистка? Всеобщий тест на ДНК, что за идиотизм, у нас в государстве денег девать некуда? Если муж или жена подозревают друг друга в изменах - так зачем вообще жить вмести? А насчет конкретного осеменителя, - таких десять тысяч на Россию - и другие мужики не потребуются.
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3 час.

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