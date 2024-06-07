В 51 год муж «принес в подоле» пятого ребенка. Правда ли, что мужская измена не имеет последствий?

Парашница Морена снова ставит всё с ног на голову: гулящие на стороне мужчины у неё плохие, а вот такие же бабы - вроде как и нет...

Валерий Кривошеев

Шедевр что-то с чем-то, как всегда у авторки! Статья начинается - "покажет нам самую неприглядную картину мужской безнравственности". Сразу возникает вопрос, а что безнравственность имеет пол? Это пишет не шовинистка? Всеобщий тест на ДНК, что за идиотизм, у нас в государстве денег девать некуда? Если муж или жена подозревают друг друга в изменах - так зачем вообще жить вмести? А насчет конкретного осеменителя, - таких десять тысяч на Россию - и другие мужики не потребуются.